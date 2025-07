Suspeito de esfaquear colega de trabalho em fazenda é preso em flagrante pela PM

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (30.6), homem suspeito por tentativa de homicídio contra colega de trabalho, em uma zona rural do município de Tesouro (374 km de Cuiabá). Anteriormente, a vítima foi agredida com tapas e após nova discussão, foi esfaqueada na região do abdômen.

