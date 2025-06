Suspeito de esfaquear esposa é preso em flagrante pela Polícia Militar

Momento MT |Do R7

Equipes militares da 5ª Companhia Independente prenderam, na madrugada desta quinta-feira (19.6), homem de 28 anos, suspeito de esfaquear a esposa, de 29 anos, no município de Sapezal (510 km de Cuiabá). A vítima golpeada cerca de 15 vezes, foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 1h40, o próprio suspeito teria acionado uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relatando o crime e que tentaria contra a própria vida, com um espelho.

