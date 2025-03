Suspeito de estuprar e espancar mulher é preso em flagrante pela Polícia Militar

Equipes do 11º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem suspeito de agredir e estuprar a esposa, na madrugada desta quarta-feira (19.3), no bairro Jardim Tropical, no município de Sinop (499 km de Cuiabá). A vítima foi lesionada com socos, chutes e um pedaço de madeira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre este caso alarmante.

Leia Mais em Momento MT: