Suspeito de executar caseiro com arma de fogo é preso em flagrante pela PM

Um homem, de 37 anos, foi preso em flagrante por policiais militares do 14º Comando Regional, na manhã desta segunda-feira (28.4), suspeito pelo homicídio de Rozindo de Souza Alves, de 49 anos, em uma zona rural do município de Nova Maringá (382km de Cuiabá). A vítima foi executada com um tiro na cabeça dentro de uma residência. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados pelo proprietário de uma fazenda, informando que um dos seus funcionários havia sido vítima de homicídio.

