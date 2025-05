Suspeito de feminicídio em São José do Rio Claro é preso em flagrante menos de 24 horas após o crime A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira (5) o suspeito de matar Vitória Rodrigues...

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, prendeu em flagrante na manhã desta segunda-feira (5) o suspeito de matar Vitória Rodrigues Farias, de 23 anos, em São José do Rio Claro. O crime ocorreu no domingo (4) e, segundo as investigações, foi cometido pelo companheiro da vítima, um jovem de 18 anos.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: