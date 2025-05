Suspeito de homicídio em Mirassol D’Oeste é localizado e PM prende faccionados por tráfico de drogas

Momento MT |Do R7

Policiais militares do 6º Batalhão prenderam na noite desta quarta-feira (21.5), suspeito pelo homicídio de Marlon Bruno Medeiros, de 35 anos, no bairro Jardim das Oliveiras, no município de Cáceres. Na ação, outras três pessoas foram detidas em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Entre os detidos estão um casal de idosos de 72 e 79 anos.

