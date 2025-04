Suspeito de roubos em Rondonópolis é preso em flagrante pela Polícia Civil A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (24.4), um jovem de 25 anos de idade, suspeito de cometer ao menos dois roubos... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 13h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (24.4), um jovem de 25 anos de idade, suspeito de cometer ao menos dois roubos em estabelecimentos comerciais em Rondonópolis. A prisão ocorreu após diligências realizadas por investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da cidade, que já apuravam um roubo ocorrido no último dia 22, em um comércio localizado no bairro Residencial Buriti. O suspeito foi identificado por imagens de segurança e por informações colhidas no local, que indicaram que ele teria simulado estar armado ao colocar a mão na cintura e anunciado o roubo, subtraindo dinheiro e fugindo em uma bicicleta. Para mais detalhes sobre essa ocorrência e as investigações em andamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende filho investigado por roubar residência da mãe em Cuiabá

Comissão aprova criação de política de atendimento a brasileiras emigrantes em repartições consulares

Programa Família Acolhedora realiza palestra para atrair novos olhares em Lucas do Rio Verde