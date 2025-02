Momento MT |Do R7

Suspeito é preso pela PM por tentativa de homicídio contra irmão de sua esposa Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 57 anos, por tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (24.1), na...

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem, de 57 anos, por tentativa de homicídio, na noite desta sexta-feira (24.1), na zona rural de Pedra Preta. Com o suspeito, foram apreendidos um revólver, duas espingardas e munições de diversos calibres, além de uma garrafa com 83 balotes de chumbo para recarga de munição para espingarda.

