Suspeito é preso pela Polícia Civil por receptação de celular furtado em boate em Rondonópolis A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis prendeu em flagrante, nesta sexta feira (07.02), um suspeito pelo crime... Momento MT|Do R7 08/02/2025 - 14h05 (Atualizado em 08/02/2025 - 14h05 )

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis prendeu em flagrante, nesta sexta feira (07.02), um suspeito pelo crime de receptação de um aparelho celular. Em novembro do ano passado, a vítima relatou que estava em uma boate, quando um homem se aproximou, aparentando ter um problema na perna, e a mulher perguntou o que teria ocorrido, quando ele respondeu bem próximo que 'ela não entenderia'. Naquele momento, ele se desequilibrou e aproveitou-se para furtar o celular que estava no bolso da calça da vítima. Saiba mais sobre este caso intrigante e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

