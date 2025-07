Momento MT |Do R7

Suspeito embriagado é preso em flagrante pela PM após esfaquear homem em bar Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (4.7), por policiais militares do 12º Batalhão, sob suspeita...

Um homem, de 35 anos, foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (4.7), por policiais militares do 12º Batalhão, sob suspeita de tentativa de homicídio, em um bar no município de Sorriso (a 396 quilômetros de Cuiabá). A vítima, de 28 anos, foi surpreendida pelo indivíduo que chegou embriagado no estabelecimento e sofreu um corte na mão.

