Suspeito por homicídio em Lucas do Rio Verde é preso pela PM em Sorriso Um homem, de 27 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (20.6), por policiais militares do 12º Batalhão, suspeito pelo homicídio...

Um homem, de 27 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (20.6), por policiais militares do 12º Batalhão, suspeito pelo homicídio de Ronivaldo Macedo da Silva, de 52 anos, em Sorriso. A vítima foi executada com diversas facadas pelo corpo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O crime ocorreu em um conjunto de quinetes localizado no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde. A testemunha, uma mulher, de 22 anos, relatou que estava na residência acompanhada dos dois filhos menores de idade e de Ronivaldo, quando o suspeito invadiu o local.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: