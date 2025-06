Suspeito por vender drogas por delivery é preso pela Polícia Militar em Cuiabá

Policiais militares do 10º Batalhão prenderam em flagrante um homem, de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, na noite desta quarta-feira (04.6), em Cuiabá. Com o suspeito, a PM apreendeu porções de substâncias análogas a maconha e cocaína e frascos contendo entorpecente conhecido como “loló”. Durante patrulhamento pelo bairro Alvorada, a equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 10º BPM recebeu denúncias sobre um suspeito que estava comercializando drogas em uma quitinete da região. Ainda de acordo com as informações recebidas, o homem também seria responsável por fazer a entrega de entorpecentes de modo delivery.

