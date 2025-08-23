Logo R7.com
Sustentabilidade ganha espaço de destaque no Salão do Turismo

O Salão do Turismo abre espaço para um tema cada vez mais essencial no setor: o desenvolvimento sustentável. O Espaço Sustentabilidade...

Momento MT

Momento MT|Do R7

O Salão do Turismo abre espaço para um tema cada vez mais essencial no setor: o desenvolvimento sustentável. O Espaço Sustentabilidade reúne projetos, instituições, empresas e comunidades que transformam a relação entre turismo, meio ambiente e sociedade, com práticas que vão desde a capacitação de microempreendedores até a proteção da biodiversidade em áreas de conservação.

