Sustentabilidade: MPMT inicia etapa cultural do Lixo Zero

O Ministério Público de Mato Grosso (MPMT) está prestes a se tornar o primeiro do Brasil a conquistar o Selo Lixo Zero, certificação que reconhece práticas avançadas de gestão de resíduos. O lançamento oficial foi realizado nesta quarta-feira (06), no auditório da Procuradoria-Geral de Justiça, em Cuiabá, e simboliza o início de uma nova cultura institucional voltada à sustentabilidade.Reconhecido pelo Instituto Lixo Zero Brasil, o Selo é concedido a instituições que desviam de aterros sanitários ou incineração pelo menos 50% dos resíduos gerados e os destinam para reutilização, reciclagem ou compostagem. A metodologia segue modelos adotados em diversos países e promove benefícios para o meio ambiente, a sociedade e a economia. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Evento reúne secretários de Saúde de MT em Lucas do Rio Verde

