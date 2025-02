T. Coronel Dias participa do lançamento da operação do Proerd 20/02/2025 T. Coronel Dias participa do lançamento da operação do Proerd Da Assessoria – Vereador Tenente Coronel Dias O vereador T...

O vereador T. Coronel Dias (Cidadania) participou, na manhã desta quinta-feira (20), do lançamento da Operação “Paz na Escola e Tolerância Zero à Prática de Crimes e Demais Delitos”, na Escola Estadual Tiradentes, no bairro Bela Vista, em Cuiabá. O objetivo do evento é conscientizar os estudantes sobre os danos causados pelo consumo de álcool e drogas no organismo.

