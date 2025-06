Tá Valendo: Lei cria selo para veículos que transportam pessoas com autismo em Cuiabá Antoniel Pontes – Assessoria do vereador Rafael Ranalli A Prefeitura de Cuiabá sancionou e publicou na última quarta-feira (18) a lei...

A Prefeitura de Cuiabá sancionou e publicou na última quarta-feira (18) a lei que institui o “Selo Pessoa com Autismo a Bordo”, de autoria do vereador Rafael Ranalli (PL). A iniciativa visa identificar, de forma opcional, veículos que transportam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo conscientização social e mais segurança no trânsito para esse público.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a vida das famílias com autismo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: