Taça das Favelas MT 2025 está com inscrições abertas até sexta-feira (15)

A Taça das Favelas MT 2025 está com as inscrições abertas até sexta-feira (15.8). Com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), o evento tem como objetivo promover o orgulho e a inclusão social das comunidades.

