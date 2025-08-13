Taça das Favelas MT 2025 está com inscrições abertas até sexta-feira (15)
A Taça das Favelas MT 2025 está com as inscrições abertas até sexta-feira (15.8). Com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer...
A Taça das Favelas MT 2025 está com as inscrições abertas até sexta-feira (15.8). Com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), o evento tem como objetivo promover o orgulho e a inclusão social das comunidades. Leia Mais em Momento MT:
A Taça das Favelas MT 2025 está com as inscrições abertas até sexta-feira (15.8). Com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), o evento tem como objetivo promover o orgulho e a inclusão social das comunidades.Não perca a chance de saber mais sobre este evento que transforma vidas! Consulte no nosso parceiro Momento MT para a matéria completa.
Leia Mais em Momento MT: