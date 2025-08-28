Taça de Favelas MT 2025 será lançada nesta sexta-feira (29); jogos começam no sábado (30) A Taça de Favelas -edição Mato Grosso 2025 será lançada nesta sexta-feira (29.8), às 19h, no auditório da Escola Estadual Liceu Cuiabano...

A Taça de Favelas -edição Mato Grosso 2025 será lançada nesta sexta-feira (29.8), às 19h, no auditório da Escola Estadual Liceu Cuiabano, em Cuiabá. Com patrocínio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel), o evento visa promover o orgulho e a inclusão social das comunidades. Durante a solenidade, será realizado o sorteio das chaves. Após a realização do congresso técnico e das peneiras nos dias 23 e 24 de agosto, foram definidas as 16 seleções masculinas e 8 femininas que entrarão em campo em busca do título.

