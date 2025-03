Taís Araujo exibe corpão ao posar de biquíni em meio à natureza na Bahia: ‘Energizada’

Taís Araujo exibe corpão ao posar de biquíni em meio à natureza na Bahia: ‘Energizada’ Taís Araujo aproveitou os dias de Carnaval na Bahia. Ela marcou presença em um camarote no Carnaval de Salvador ao lado do marido Lázaro...

Taís Araujo aproveitou os dias de Carnaval na Bahia. Ela marcou presença em um camarote no Carnaval de Salvador ao lado do marido Lázaro Ramos. O casal ainda aproveitou para pegar um sol e renovar o bronzeado. No perfil do Instagram nesta quinta (6), atriz reuniu alguns cliques de seus momentos durante a folia e compartilhou com os seguidores. Em meio à natureza, a atriz posou de biquíni mostrando frente e verso.

