Talento de Campo Novo do Parecis ganha destaque em festival de dança da América Latina Foram aprovadas para se apresentarem no maior festival de dança da América Latina. Com amor, dedicação e talento, as bailarinas mirins...

Momento MT|Do R7 15/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share