Talk Show Agosto Lilás aborda origens e impactos da violência doméstica contra a mulher

“Muitas vezes a violência está ocorrendo do nosso lado e não identificamos para ajudar a vítima”. A afirmação é da gestora da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa), Mara Fernandes. Por isso “a importância do diálogo aberto com a sociedade, para que as próprias vítimas possam identificar que estão sofrendo alguma forma de violência e buscar ajuda”, completa. Justamente as formas de violência e onde pedir ajuda foram itens abordados ontem, 25 de agosto, no TalK Show Agosto Lilás.

