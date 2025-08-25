Talk Show Agosto Lilás será hoje, às 19 horas Seguem abertas as inscrições para o TalK Show Agosto Lilás. O evento será realizado logo mais às 19 horas no Auditório Magessi no Centro...

Seguem abertas as inscrições para o TalK Show Agosto Lilás. O evento será realizado logo mais às 19 horas no Auditório Magessi no Centro de Eventos Ari José Riedi. Interessados em participar ainda podem acessar o link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO38rCsGlESWlMvY11l7J9LYhZMRA40awfW8Rwy_pOZC64Lw/formResponse para inscrição. O evento é gratuito e gera certificado. A gestora da Secretaria da Mulher e da Família (Semfa), Mara Fernandes, pontua que o talk show é mais uma das ações que integra a campanha do Agosto Lilás.

