“Tanque do Fancho” agora é parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação

O Parque Natural Municipal Tanque do Fancho deu um grande passo em sua jornada de preservação. Agora, ele faz parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), graças à aprovação do seu Plano de Manejo, conforme a Portaria nº 02, de 23 de janeiro de 2025, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso. Esse plano é essencial para a implantação e gestão do parque e está disponível para consulta pública na secretaria municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável.

Saiba mais sobre essa importante conquista e os planos para o futuro do parque consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

