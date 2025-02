Tapa-buraco atende Parque Atalaia a pedido de moradores e primeira-dama A pedido de moradores, da primeira-dama e vereadora Samantha Iris, a operação tapa-buraco iniciou as atividades no bairro Parque Atalaia...

A pedido de moradores, da primeira-dama e vereadora Samantha Iris, a operação tapa-buraco iniciou as atividades no bairro Parque Atalaia, nesta quinta-feira (27). Atualmente as equipes estão na avenida P, principal via de tráfego da localidade, ligando a MT-040 – Rodovia Palmiro Paes de Barros. A revitalização é uma das frentes de trabalho que visa proporcionar maior segurança para motoristas e pedestres, além de prolongar a vida útil do pavimento.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e outros detalhes acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: