Tarifa zero é aplicada pela primeira vez no domingo após a publicação da Lei

Este domingo (4) marca a primeira aplicação da Tarifa Zero no transporte público de Cuiabá, após a sanção de nova legislação pelo prefeito Abilio Brunini. O benefício será válido em todos os domingos e poderá ser estendido para feriados e pontos facultativos por força de decreto. A expectativa é que o número de usuários ultrapasse o registrado no dia 1º de Maio, Dia do Trabalhador, quando a Tarifa Zero esteve em vigor e 27.722 passageiros aproveitaram a oportunidade para visitar espaços públicos, parques, amigos e familiares.

