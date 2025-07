Momento MT |Do R7

Tarifaço dos EUA ameaça entrar em vigor na sexta com produtos do agronegócio na mira A semana começa com grande expectativa. A partir da próxima sexta-feira (1º.08), produtos agrícolas brasileiros que entram no mercado...

A semana começa com grande expectativa. A partir da próxima sexta-feira (1º.08), produtos agrícolas brasileiros que entram no mercado dos Estados Unidos podem ser taxados em até 50%. A medida, anunciada como parte de uma política protecionista americana, atinge diretamente setores como carnes, café, suco de laranja e frutas — e pode paralisar parte das exportações do agro.

Para entender todos os impactos dessa medida e as reações do governo brasileiro, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: