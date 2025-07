Tarifaço: lideranças do agro pressionam por reação diplomática A tarifa de 50% sobre produtos agropecuários brasileiros anunciada presidente dos Estados Unidos nesta semana acendeu um sinal de alerta... Momento MT|Do R7 11/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h58 ) twitter

A tarifa de 50% sobre produtos agropecuários brasileiros anunciada presidente dos Estados Unidos nesta semana acendeu um sinal de alerta entre autoridades brasileiras, mas principalmente de entidades do agronegócio nacional. Classificada como uma retaliação política com impacto comercial desproporcional, a medida deve atingir setores estratégicos como café, suco de laranja, carne bovina, celulose, tabaco e açúcar — produtos que somaram mais de US$ 12 bilhões em exportações ao mercado norte-americano no último ano, conforme dados da plataforma Agrostat, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Para entender melhor as implicações dessa medida e as reações do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

