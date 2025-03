Tarifas de Trump exigem novo arranjo global, dizem ex-presidentes na CRE A nova dinâmica na economia e na política internacional promovida pelo governo dos Estados Unidos traz ameaças e oportunidades ao Brasil... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A nova dinâmica na economia e na política internacional promovida pelo governo dos Estados Unidos traz ameaças e oportunidades ao Brasil, apontaram ex-presidentes da Comissão de Relações Exteriores (CRE) em reunião do colegiado na quinta-feira (13). Os convidados citaram como indícios da reorganização global o aumento das tarifas cobradas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a importação de produtos estrangeiros e o afastamento do país de organismos internacionais. O diálogo entre seis dos ex-líderes da CRE foi conduzido pelo presidente atual da comissão, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS). Para uma análise completa sobre as implicações das tarifas de Trump e o futuro das relações internacionais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Evento da Semana da Mulher faz mais de mil atendimento na Praça Alencastro

Polícia Civil deflagra operação para investigar tentativa de homicídio em Alto Araguaia

Seduc prorroga prazo para realização de inscrição no Pré-Enem Digit@l 2025