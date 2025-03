Momento MT |Do R7

Tati Barbieri curte dia de sol em Balneário Camboriú, com marido milionário: ‘No Sul’ Tati Barbieri, de 37 anos, curtiu uma piscina nesta terça-feira (25), junto com o marido, o milionário russo Roman Shpigel, em Balneário...

Tati Barbieri, de 37 anos, curtiu uma piscina nesta terça-feira (25), junto com o marido, o milionário russo Roman Shpigel, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. “Dias de sol no Sul”, escreveu a empresária e influenciadora na legenda da publicação. Para renovar o bronzeado, ela elegeu um biquíni fio-dental rosa com correntes douradas nas laterais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: