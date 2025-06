Tati Machado relata sentimento de um mês da morte de seu filho: ‘É perder a si mesmo’

Momento MT |Do R7

A apresentadora e jornalista Tati Machado, de 33 anos, lamentou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (13), o primeiro mês sem seu filho, Rael, que faleceu antes mesmo de nascer. Grávida de 33 semanas, Tati deu entrada na maternidade no dia 12, após notar a ausência dos movimentos do bebê. Lá, foi constatada a parada dos batimentos cardíacos da criança. A perda de Rael foi anunciada no dia 13 de maio.

Para saber mais sobre a emocionante declaração de Tati, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: