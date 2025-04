Taxa de esgoto e ponte são principais demandas dos moradores do Jd. Carlos Bezerra II na Câmara Itinerante Taxa de esgoto e ponte são principais demandas dos moradores do Jd. Carlos Bezerra II na Câmara Itinerante. Taxa de esgoto e ponte... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 11h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 11h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taxa de esgoto e ponte são principais demandas dos moradores do Jd. Carlos Bezerra II na Câmara Itinerante. A Câmara Municipal de Rondonópolis realizou mais uma edição da Câmara Itinerante na manhã desta terça-feira (22), desta vez no Jardim Carlos Bezerra II. A ação tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, ouvindo de perto as demandas da comunidade. Entre os principais temas levantados pelos moradores estão o valor elevado da taxa de esgoto e a situação da ponte do bairro, que se torna intransitável em dias de chuva devido ao grande volume de água. Para mais detalhes sobre as preocupações dos moradores e as ações da Câmara, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova projeto que inclui dois novos serviços na Lei da Assistência Social

Michelly Alencar manifesta repúdio e indignação diante do brutal assassinato da adolescente Heloysa

Vereadores regulamentam feriado religioso em Rondonópolis