TCE avança em processo de auditoria dos incentivos fiscais do estado Conselheiro Antonio Joaquim e equipe técnico do TCE-MT em reunião com representantes da FGV. O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) avança no processo de auditoria sobre os incentivos fiscais do Governo do Estado. Com objetivo de dar transparência e melhor aproveitamento ao conjunto de políticas econômicas do Estado, o primeiro resultado da auditoria foi apresentado ao relator das contas anauis do Poder Executivo estadual e da auditoria, conselheiro Antonio Joaquim.

