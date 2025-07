TCE destaca transparência e cooperação técnica com prefeitura de Cuiabá como modelo para municípios Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente destacou orientações do TCE ao longo do período. Clique aqui para ampliar O presidente do Tribunal...

Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 17h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share