TCE detecta falhas em 81% dos municípios na prevenção a desastres naturais

Considerando que 81% dos municípios não adotam medidas eficazes para prevenir desastres naturais, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, emitiu uma série de recomendações para fortalecer a gestão de riscos no estado. As orientações serão reforçadas em capacitação inédita do TCE sobre proteção ambiental e defesa civil, que será realizada a partir das 8h desta quarta-feira (14), no auditório da Escola Superior de Contas.

