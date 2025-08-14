TCE garante apoio à implantação de Boa Esperança do Norte
O presidente da instituição, Sérgio Ricardo, recebeu os prefeitos Calebe Francio, de Boa Esperança do Norte, e Alei Fernandes, de Sorriso...
O presidente da instituição, Sérgio Ricardo, recebeu os prefeitos Calebe Francio, de Boa Esperança do Norte, e Alei Fernandes, de Sorriso, nesta quarta-feira. Para saber mais sobre o apoio do TCE à implantação de Boa Esperança do Norte, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
O presidente da instituição, Sérgio Ricardo, recebeu os prefeitos Calebe Francio, de Boa Esperança do Norte, e Alei Fernandes, de Sorriso, nesta quarta-feira.
Para saber mais sobre o apoio do TCE à implantação de Boa Esperança do Norte, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: