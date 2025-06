TCE-MT aborda Tecnologias Disruptivas no 5° módulo do MBA em Gestão de Cidades Com o tema Tecnologias Disruptivas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 8h30 desta sexta-feira (13),... Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 15h59 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h59 ) twitter

Com o tema Tecnologias Disruptivas, o Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) realiza, a partir das 8h30 desta sexta-feira (13), o quinto módulo do MBA em Gestão de Cidades. Conduzida pelo professor doutor L`Inti Faiad, a aula será no auditório da Escola Superior de Contas, com transmissão ao vivo pelo Canal do TCE-MT no YouTube e pela TV Contas (Canal 30.2).

