TCE-MT analisa contas de governo do Executivo Estadual nesta quarta-feira
O Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) analisa, a partir das 14h30 desta quarta-feira (20), as contas anuais de governo do Poder Executivo Estadual, referentes ao exercício de 2024. A sessão extraordinária, cuja pauta foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) do último dia 7, será realizada de forma presencial e poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Contas (Canal 30.2) e pelo Canal do TCE-MT no YouTube.
