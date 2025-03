TCE-MT aponta que 47% dos municípios não prestaram contas do Fundeb e alerta sobre sanções Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura, conselheiro Antonio Joaquim. Clique aqui para... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h27 ) twitter

A Comissão Permanente de Educação e Cultura (COPEC) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou que no último bimestre 47% dos municípios do estado não prestaram contas dos recursos recebidos via Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as sanções e a importância da prestação de contas!

