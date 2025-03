TCE-MT aponta superávits orçamentário e financeiro e julga regulares contas de gestão do TJMT Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Conselheiro-relator, Guilherme Antonio Maluf. Clique aqui para ampliar Por unanimidade, o Plenário do... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 20h08 (Atualizado em 11/03/2025 - 20h08 ) twitter

Por unanimidade, o Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) julgou regulares as contas anuais de gestão do Tribunal de Justiça (TJMT). Apreciado na sessão ordinária desta terça-feira (11), o balanço diz respeito ao exercício de 2023 e não apresentou nenhuma irregularidade. Na ocasião, o relator do processo, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, destacou o cumprimento dos limites constitucionais da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), além do excesso de arrecadação de R$ 189 milhões, economia orçamentária de R$ 74 milhões, superávit orçamentário de R$ 39 milhões e superávit financeiro de R$ 209 milhões.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

