TCE-MT apresenta resultados do Vida Leve em encontro nacional de boas práticas

Os resultados do Programa Vida Leve, do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), foram apresentados no XI Encontro Virtual de Boas Práticas em Gestão de Pessoas, nesta quarta-feira (25). Voltado à estratégias de saúde e bem-estar dos servidores dos tribunais, o evento foi promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e também mostrou iniciativas bem-sucedidas do TCU e do TCE-RO. Realizado pela Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas, por meio do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), o programa, realizado ao longo de 2024, alcançou 54 servidores que apresentavam quadros como obesidade, diabetes, colesterol alto e hipertensão.

