TCE-MT cancela sessão ordinária desta terça-feira

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) informa o cancelamento da 10ª sessão ordinária do Plenário Presencial, agendada para esta...

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) informa o cancelamento da 10ª sessão ordinária do Plenário Presencial, agendada para esta terça-feira (02). Os processos em pauta serão remanejados para a próxima sessão ordinária.

