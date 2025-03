TCE-MT capacita 4 mil servidores sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Supervisor da Escola Superior de Contas, conselheiro Waldir Teis, durante abertura da capacitação. Clique... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 19h26 ) twitter

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) iniciou, nesta segunda-feira (10), o curso "Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos". Realizado em formato híbrido, o encontro alcançou mais de 4 mil servidores de todo o estado, que participaram da primeira aula presencialmente ou pelo canal do órgão no YouTube. A capacitação atende a uma demanda apresentada por prefeitos de diversas regiões do estado ao presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, que destacou que a transparência e a legalidade na execução dos contratos administrativos são pilares essenciais para a boa governança e para o atendimento das necessidades da população.

