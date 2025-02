TCE-MT cobra notificação obrigatória de casos de Dengue, Zika e Chikungunya nos municípios Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Presidente da Comissão Permanente de Saúde, conselheiro Guilherme Antonio Maluf, em reunião com o... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 03/02/2025 - 11h27 ) twitter

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) recomendará que os 142 municípios do estado notifiquem a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) sobre casos de Dengue, Zika e Chikungunya. A medida foi anunciada nesta sexta (31) pelo presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social (Copspas), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, em reunião com o titular da SES-MT, Gilberto Figueiredo. Para mais detalhes sobre essa importante recomendação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Guarda de Trânsito acompanha retorno de atividades escolares

