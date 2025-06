TCE-MT dá 30 dias para SES corrigir falhas em minuta contratual com Hospital Albert Einstein

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) apontou uma série de falhas no plano de trabalho e na minuta do contrato firmado com o Hospital Albert Einstein para gestão do Hospital Central de Alta Complexidade e estabeleceu prazo de 30 dias para que a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) apresente medidas corretivas.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: