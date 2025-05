TCE-MT dá início a mais uma sessão do Plenário Virtual nesta segunda-feira A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que se inicia nesta segunda-feira (19) tem 42 processos... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 10h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h24 ) twitter

A sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) que se inicia nesta segunda-feira (19) tem 42 processos em pauta, entre representações de natureza externa, recurso e pedidos de aposentadoria, revisões e pensões. Clique aqui e confira a pauta completa.

