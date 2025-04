TCE-MT divulga lista com aprovados para MBA em Gestão de Cidades

Momento MT |Do R7

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) divulgou, no Diário Oficial de Contas (DOC) desta quarta-feira (30), a lista com os aprovados para o MBA em Gestão de Cidades. A aula inaugural está marcada para o dia 9 de maio, das 8h às 13h, no auditório da Escola Superior de Contas, em Cuiabá. Clique aqui para conferir.

