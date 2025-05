TCE-MT e Câmara de Cuiabá firmam parceria para traçar plano de desenvolvimento da Capital

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, assinou termo de cooperação técnica com a Câmara Municipal de Cuiabá para subsidiar a formulação de políticas públicas com foco no desenvolvimento da Capital. Durante reunião com a Mesa Diretora do Legislativo, nesta quarta-feira (14), o presidente destacou a importância da união entre as instituições para enfrentar os desafios de Cuiabá.

