TCE-MT e OAB-MT debatem parceria para fortalecimento das ouvidorias gerais Crédito: Victor Real/Assessoria de Imprensa OAB-MT Presidente do TCE, conselheiro Sérgio Ricardo, e o secretário-executivo de Gestão...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, e o ouvidor-geral da instituição, conselheiro Antonio Joaquim, reuniram-se com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB-MT), Gisela Cardoso, para discutir o papel das ouvidorias gerais e definir ações voltadas ao fortalecimento desses canais, durante encontro realizado nesta segunda-feira (5).

