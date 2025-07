TCE-MT e TJMT realizam Seminário Internacional de Direito Financeiro e Tributário

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, anunciou, nesta quarta-feira (30), a realização do Seminário Internacional de Direito Financeiro e Tributário, nos dias 3 e 4 de novembro, em Cuiabá. Os detalhes do evento foram debatidos em reunião com o diretor-geral da Escola Superior da Magistratura (Esmagis), desembargador Márcio Vidal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT: