TCE-MT implementa novas funcionalidades e melhorias no Sistema de Gestão Acadêmica
O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) implementou novas funcionalidades e melhorias no Sistema de Gestão Acadêmica (SGA). Entre os destaques estão o cadastro de palestrantes, emissão de certificados e declarações com novo layout e a implementação de QR Codes para controle de presença e avaliação de reação.
